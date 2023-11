Iga Świątek mocno o meczu z Aryną Sabalenką. Polka nie pozostawia złudzeń przed starciem z liderką rankingu

Iga Świątek świetnie prezentuje się w końcówce sezonu. Choć nieudanie pokazała się w Tokio, gdzie zagrała po raz pierwszy od porażki na US Open, to później w Pekinie grała jak z nut i sięgnęła po kolejny tytuł w karierze, pokonując w finale Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2. Później już tylko odpoczywała i szykowała się do turnieju finałowego w Cancun. Póki co przynosi to spodziewane efekty, bo Świątek bez straty seta przeszła przez fazę grupową i do półfinału weszła z kompletem zwycięstw – pokonała Marketę Vondrousovą, Coco Gauff i Ons Jabeur. Teraz na jej drodze, podobnie jak było na WTA Finals 2022, stanie Aryna Sabalenka, czyli aktualna liderka rankingu WTA. Polka jest gotowa na wielki bój z Białorusinką.

Iga Świątek zapowiada wielką walką o finał WTA Finals

Przypomnijmy, że wciąż otwarta jest sprawa tego, która z zawodniczek zakończy sezon na pierwszym miejscu w rankingu. Dla Polki scenariusz jest tylko jeden – musi wygrać z Sabalenką, a później wygrać finał, w którym czekać będzie już Pegula lub Gauff. Choć wiele mówi się o fatalnych warunkach do gry na korcie w Cancun, to nasza tenisistka zapowiada, że nie zamierza się oglądać na to, tylko skupia się na sobie.

– Chcę sobie udowodnić, że nawet w tak bardzo nieprzewidywalnych warunkach mogę zagrać swój tenis. Dzisiaj było najciężej pod tym względem, dlatego cieszy mnie, że byłam w stanie utrzymać odpowiednią intensywność – Powiedziała Świątek w rozmowie z Canal+ po spotkaniu z Jabeur i zapowiedziała, że z Sabalenką też będzie chciała przezwyciężyć niekorzystne warunki. – (...) Ona jest teraz najlepszą tenisistką świata, więc prawdopodobieństwo jej awansu było duże. Dam z siebie wszystko, niezależnie od tego, jakie będą warunki. Będę skoncentrowana na sobie i zagram, jak najlepiej potrafię tego dnia – zapowiedziała druga rakieta świata. Warto zauważyć, że Sabalenka od początku turnieju narzeka na kort i warunki na nim – robiła to nawet po zwycięstwie 6:0, 6:1 z Marią Sakkari.