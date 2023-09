Iga Świątek może wiele stracić?! Polka czeka na ostateczną decyzję, kluczowy moment

Agnieszka Radwańska zmieniła się nie do poznania. Szczęki opadły nam do samej ziemi, już tak nie wygląda

11 września doszło do wielkich roszad w kobiecym tenisie. Po 75 tygodniach pozycję lidera straciła Iga Świątek. Raszynianka aktualnie zajmuje drugą pozycję, natomiast Aryna Sabalenka w końcu jest na upragnionym pierwszym miejscu. Na razie nie ma co liczyć na szybki powrót Polki, dopiero taka sytuacja może mieć miejsce przy WTA Finals i wiadome jest, że tylko przy korzystnych wynikach, mowa oczywiście o zwycięstwie oraz trzeba wziąć pod uwagę rezultat aktualnej liderki.

Absencja Igi Świątek może ją wiele kosztować. Polka może wiele stracić

Świątek półtora tygodnia temu zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 1000 w Guadalajarze. - Cześć! Niestety, muszę wycofać się z turnieju w Guadalajarze z powodu napiętego kalendarza i jego zmian. Muszę słuchać swojego ciała i jako, że sezon jest bardzo intensywny - naszym priorytetem jako zespołu jest zagrać go do końca w dobrym zdrowiu i planować moje starty mądrze, żeby nie ryzykować kontuzją. Przykro mi, ale jestem pewna, że turniej będzie świetny. Do zobaczenia w Tokio - przekazała Świątek.

Wycofanie się z tego turnieju może mieć ogromny wpływ na dorobek punktowy Świątek. ponieważ według adnotacji w regulaminie, który zauważył jeden z fanów nie wygląda ta sytuacja dobrze. Chodzi o to, że jeśli zawodniczka nie zagra dwa razy z rzędu w nieobowiązkowym turnieju WTA 1000 w danej lokalizacji (w tym przypadku w w Guadalajarze), to tenisistka ma mieć przypisane 0 punktów do rankingu. Aktualizacja rankingu zostanie przedstawiona w poniedziałek - 25 września.

Strona 10 w zasadach WTA. Jeżeli zawodniczka ominie w sezonie co najmniej 1 turniej non-mandatory, to rok później musi zagrać przynajmniej w jednym z tych pominiętych rok wcześniej. Jeżeli nie to dostaje 0 punktów do rankingu.