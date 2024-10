Iga Świątek nie kryła wzruszenia. Tak pożegnała Rafaela Nadala, wszystko upubliczniła

Dla Rafaela Nadala były to szalenie trudne miesiące. Hiszpan, mimo potężnych problemów zdrowotnych, postanowił wrócić na kort. Zagrał w kilku turniejach, m.in. w ukochanym przez siebie French Open. Widzieliśmy go również na imprezach w Barcelonie i Madrycie, a także na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dla tenisisty z Majorki miał to być pożegnalny sezon, w którym odwiedzi najważniejsze dla siebie miejsca na tenisowej mapie. Niestety i na to zdrowie nie pozwoliło, bowiem Nadal opuścił wiele imprez, w których planował być. Tą ostatnią, w której wystąpi, ma być Davis Cup w Maladze. Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się tam z Holandią i ewentualne zwycięstwo sprawi, że udział w zawodach będzie trwał dłużej.

Rafael Nadal miał pokazać się publiczności w Berlinie, na niedawnym Laver Cup jednak go nie widzieliśmy. Na przeszkodzie stanęło oczywiście zdrowie. 38-letni Hiszpan ostatnie wielkie sukcesy zaliczył w 2022 roku, gdy wygrał Australian Open i Rolanda Garrosa. Z udziału w półfinale Wimbledonu (mierzyłby się z Nickiem Kyrgiosem) zrezygnował z powodu kontuzji. Cały 2023 rok dochodził do formy, ale jak pokazał ten sezon - nie do końca się to udało. I chyba już się nie uda, sam Nadal ma tego świadomość, ogłaszając rozbrat z profesjonalnym tenisem.

Od kilkudziesięciu godzin Nadala żegnają wielcy tego sportu (ale nie tylko). Iga Świątek, która nie ukrywała swojej potężnej sympatii do Nadala, nagrała specjalną wypowiedź, w której zwróciła się bezpośrednio do niego.

"Cześć, Rafa. Z uwagi na twoje ogłoszenie, pewnie ten dzień będzie wyjątkowy dla ciebie i wszystkich fanów tenisa. Chciałam opowiedzieć o tym, jak ciebie doceniam i jak wiele znaczyła dla mnie twoja kariera, bo byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam w tenisie. Byłeś powodem, dla którego często miałam dodatkową motywację czy dawałam radę kontynuować ciężką pracę. Dziękuję ci za to, dziękuję za bycie tak cudowną osobą również poza kortem, bo twoja skromność to coś, co nie jest często spotykane wśród osób, które osiągają taki sukces jak ty. Zawsze pozostałeś szczery. Dziękuję ci za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się kolejnym etapem twojego życia i być może też nowym etapem kariery. Dla ciebie nie ma limitów. Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu ze swoimi bliskimi i rodziną" - powiedziała do kamery Iga Świątek.