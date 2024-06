Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale Roland Garros! To mistrzyni Wimbledonu!

Iga Świątek jest już w 1/4 finału Roland Garros. Awans do ćwierćfinału Polka wywalczyła, pokonując 6:0, 6:0 Rosjankę Anastazję Potapową. To była demolka, mecz trwał zaledwie 39 minut! Polka kolejną rywalkę w 1/4 finału French Open poznała po meczu Marketa Vondrousova - Oga Danilović. Czeszka wygrała 6:4, 6:2. Świątek i Vondrousova grały ze sobą trzy razy. Wszystkie te spotkania wygrała Polka, ostatnio 7:6, 6:0 w WTA Finals 2023 w Cancun. Wcześniej Iga pokonała też leworęczną Marketę 7:6, 6:1 w Cincinnati 2023 i 6:1, 6:2 na drodze do sensacyjnego triumfu w Roland Garros 2020. - Kiedy Iga jest w gazie, nic nie możesz zrobić - mówiła niedawno o Polsce Czeszka, mistrzyni Wimbledonu 2023, finalistka Roland Garros 2019, obecnie nr 6 WTA.

Iga Świątek pozostaje główną faworytką do triumfu w Paryżu i ma szansę powtórzyć wyczyn Sereny Williams, która jako jedyna tenisistka w historii wygrała w jednym sezonie turnieje w Madrycie, w Rzymie i Roland Garros. O awans do ćwierćfinału powalczy dzisiaj również Hubert Hurkacz, który dzisiaj wieczorem zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Iga Świątek - Marketa Vondrousova Kiedy mecz w 1/4 finału French Open

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale Roland Garros 2024 zostanie rozegrany we wtorek 4 czerwca. Czekamy na plan gier i godzinę meczu Igi Świątek z Marketą Vondrousovą w 1/4 finału. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej