Iga Świątek przerwała milczenie. Tego się domaga, mowa o pieniądzach, nie ma cienia wątpliwości

Iga Świątek postanowiła udzielić wypowiedzi w bardzo ważnym temacie, jakim są nierówności płacowe w sporcie. Zdaniem reprezentantki Polski, zarówno tenisistki, jak i tenisiści powinni zarabiać podobne pieniądze, a tenis kobiecy jest tak samo atrakcyjny, jak ten męski. Najlepsza tenisitka świata nie ma cienia wątpliwości.

Iga Świątek zabrała głos w ważnej sprawie. Mowa o pieniądzach

Nierówności zarobkowe w sporcie są bardzo rozległym tematem, na temat którego już nie raz podnoszono dyskusję. Znane są przykłady piłkarek i koszykarek, które mogą liczyć na procent tego, co zarabiają piłkarze i koszykarze. Jak powiedziała Świątek i w tenisie trzeba dokonać wyrównania zarobków.

- Nasz tenis przynosi te same emocje, co tenis męski. Co więcej, myślę, że w kobiecym tenisie można znaleźć coś, czego nie znajdziesz w ATP. Chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się biznesowo (...) Uważam, że czołowe zawodniczki grają świetnie w większości imprez i zasługują na to, by zmniejszały się różnice między WTA i ATP pod względem nagród czy zainteresowania kibiców- powiedziała Iga Świątek