Iga Świątek - Qinwen Zheng Transmisja TV WTA Dubaj Gdzie oglądać mecz Świątek - Zheng STREAM ONLINE LIVE 22.02.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Qinwen Zheng w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju. Polka wczoraj rozegrała bardzo dobre spotkanie, pokonując 6:1, 6:4 Ukrainkę Elinę Switolinę. - Na pewno zagrałam lepiej niż wczoraj. Wyciągnęłam wnioski - powiedziała Iga Świątek. Qinwen Zheng awans do ćwierćfinału wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Rosjanką Anastazją Potapową. Rok temu Iga Świątek doszła w Dubaju aż do finału. Uległa w nim 4:6, 2:6 Barborze Krejcikovej. Polka przed turniejem w Dubaju wygrała turniej w Dausze. Teraz ma szansę skompletować pustynny dublet w Zatoce Perskiej.

Iga Świątek - Zheng Transmisja TV Gdzie oglądać mecz WTA Dubaj Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek i Qinwen Zheng grały ze sobą już pięć razy. Polka wygrała wszystkie te spotkania. Po raz pierwszy zagrały ze sobą w Roland Garros 2022. To spotkanie miało sporą dramaturgię. Polka na drodze do drugiego paryskiego triumfu wygrała z Chinką 6:7, 6:0, 6:2 i był jedyny set przegrany przez naszą gwiazdę w tym turnieju. Kolejne mecze Świątek z Zheng również były ciekawe. Pod koniec sezonu 2022 Iga Świątek pokonała Chinkę 6:4, 4:6, 6:1 w San Diego. W minionym sezonie ograła ją również 6:1, 6:4 w Stuttgarcie i 3:6, 6:1, 6:1 w Cincinnati. Ostatnio rozbiła Chinkę 6:2, 6:3 na początku tego sezonu w United Cup. - Grałam z Qinwen niedawno w United Cup, ale warunki tutaj są zupełnie inne. Muszę skupić się na swoim tenisie i grać aktywnie. Jeżeli mi się to uda, powinno być dobrze - stwierdziła Iga.

Iga Świątek - Qinwen Zheng STREAM ONLINE LIVE WTA Dubaj Transmisja ONLINE 22.02.2024

Qinwen Zheng zaraz po United Cup odniosła życiowy sukces, dochodząc do finału Australian Open (uległa w nim wyraźnie Arynie Sabalence). Trzeba jednak pamiętać o tym, że drabinka ułożyła jej się znakomicie. Zheng zajmuje obecnie 7. miejsce. Tenisistka z Azji ma 21 lat i 178 cm wzrostu. Iga Świątek przyznała, że przed turniejami w Zatoce Perskiej nie czuła się pewnie. Spory wpływ miała pewnie na to przykra porażka w Australian Open. Liderka rankingu w Dubaju ma szansę zbudować dużą przewagę nad Aryną Sabalenką. Białorusinka odpadła już po pierwszym meczu, przegrywając 7:6, 3:6, 0:6 z Chorwatką Donną Vekić. Odpadła też niestety Magdalena Fręch. W 3. rundzie po zaciętym meczu uległa 6:7, 6:3, 4:6 Jelenie Rybakinie.

Iga Świątek - Zheng Gdzie oglądać mecz WTA Dubaj Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 1/4 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w czwartek 22 lutego 2024. Początek ćwierćfinału Świątek - Zheng o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Zheng w turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej