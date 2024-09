Iga Świątek stoi u progu gigantycznego osiągnięcia. Pobije wielką rywalkę, już nie ma ratunku

Nocna niespodzianka na US Open. Obrończyni tytułu odpadła z turnieju, Coco Gauff mocno to odczuje

Iga Świątek zaraz przebije kolejną barierę

Iga Świątek przystępowała do US Open po przełknięciu kilku gorzkich pigułek – z Wimbledonu odpadła w 3. rundzie, na igrzyskach olimpijskich w Paryżu sięgnęła po brąz, choć była murowaną faworytką do złota, a tuż przed samym startem wielkoszlemowej imprezy przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati ze swoją największą obecnie przeciwniczką, Aryną Sabalenką, która wygrała następnie całe zawody. Warto zauważyć, że w Cincinnati dwa z trzech wygranych meczów Polka rozstrzygnęła na swoją korzyść dopiero po trzech setach. Na kortach US Open liderka rankingu radzi sobie już jednak coraz pewniej i w dwóch partiach pokonywała Rachimową, Shibaharę oraz Pawluczenkową.

Teraz przed Igą Świątek szansa na poprawienie wyniku sprzed roku. Wówczas Polka zakończyła rywalizację właśnie na 4. rundzie, przegrywając z Jeleną Ostapenko. Teraz jej rywalką w walce o ćwierćfinał będzie Ludmiła Samsonowa. Nawet jeśli Polka przegra ten mecz, to w najlepszym wypadku utrzyma nad wiceliderką rankingu 3,5 tysiąca przewagi, a w najgorszym, jeśli Sabalenka wygra cały turniej, przewaga utrzyma się na poziomie 2 tysięcy. A to sprawia, że jeszcze przez parę kolejnych tygodni Świątek może być pewna utrzymania fotela liderki WTA, co pozwoli jej na awansowanie w tabeli wszech czasów w liczbie tygodni na szczycie kobiecego tenisa!

Wielka rywalka już nic nie poradzi. Świątek wyprzedzi Barty w rankingu wszech czasów

Obecnie Iga Świątek panuje w kobiecym tenisie przez 119 tygodni. Po raz pierwszy wspięła się na szczyt wspięła się w kwietniu 2022 roku i swoją pozycję oddała tylko na chwilę pod koniec 2023 roku, jednak szybko ją odzyskała. To daje jej 8. miejsce w rankingu zawodniczek najdłużej przebywających na pozycji liderki rankingu WTA, ale to się zaraz zmieni. Przed nią bowiem plasuje się Ash Barty, która była najlepsza na świecie przez 121 tygodni. Krótko po US Open Polka wyprzedzi Australijkę (którą zastąpiła na pozycji liderki WTA w 2022, gdy Barty zakończyła karierę). Przed Polką pozostaną już tylko wielkie legendy, a pobicie ich rekordów będzie niezwykle wymagające: Monica Seles (była liderką przez 178 tyg.), Martina Hingis (209), Chris Evert (260), Serena Williams (319), Martina Navratilova (332), Steffi Graf (377).