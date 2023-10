Iga Świątek - Warwara Graczewa Relacja NA ŻYWO WTA Pekin Świątek - Graczewa WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek gra w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie z Warwarą Graczewą. Pochodząca z Rosji i do niedawna reprezentująca ten kraj tenisistka zajmuje 47. miejsce w rankingu WTA. - Grałyśmy ze sobą jako juniorki i znamy się już od dłuższego czasu, ale muszę się przygotować do tego meczu taktycznie, bo na poziomie WTA nigdy ze sobą nie rywalizowałyśmy. To solidna i waleczna zawodniczka, więc będę musiała uważać do samego końca. Zobaczymy co się wydarzy - powiedziała Iga Świątek.

Jeżeli Iga Świątek pokona dzisiaj Warwarę Graczewą, to w kolejnej rundzie zagra z Magdą Linette. Byłby to pierwszy oficjalny mecz dwóch najlepszych Polek. Świątek w Pekinie gra po raz pierwszy. Wiceliderka rankingu w stolicy Chin walczy po kiepskim występie w Tokio. Polka odpadła tam już w ćwierćfinale, popełniając aż 50 niewymuszonych błędów w przegranym 2:6, 6:2, 4:6 meczu z Rosjanką Weroniką Kudermietową, późniejszą zwyciężczynią turnieju. - Czułam się nieco zardzewiała w Tokio, ale, po trzech tygodniach bez grania w turniejach możesz się tak trochę czuć - tłumaczyła wyraźnie gorszą dyspozycję Iga Świątek, podkreślając, że teraz skupia się głównie na treningach i rozwoju jej tenisa. Iga Świątek występ w Pekinie zaczęła od zwycięstwa 6:4, 6:3 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (nr 55 WTA). Reprezentująca Francję Warwara Graczewa dzień wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:1 Rosjankę Anastazję Potapową.

Mecz Iga Świątek - Warwara Graczewa w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany we wtorek 3 października. Początek meczu Świątek - Graczewa po godzinie 10.30 polskiego czasu (nie wcześniej). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Graczewa w turnieju WTA w Pekinie.