Iga Świątek - Wickmayer RELACJA NA ŻYWO. Półfinał WTA Warszawa Świątek - Wickmayer WYNIK LIVE ONLINE mecz Świątek w półfinale na żywo dzisiaj 29.07

Iga Świątek - Yanina Wickmayer -:-, -:-

Na żywo Iga Świątek - Yanina Wickmayer Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yanina Wickmayer w półfinale turnieju WTA w Warszawie! Początek tego spotkania nie przed godziną 17:30.

Odśwież relację

Iga Świątek i Yanina Wickmayer rozegrały już w sobotę po jednym meczu. Polka w nieco ponad 80 minut ograła w ćwierćfinale Lindę Noskovą 6:1, 6:4 i tym samym z kwitkiem odprawiła ostatnią z rozstawionych poza nią tenisistek. Belgijka równie udanie zaprezentowała się w ćwierćfinale z Heather Watson, w którym wygrała 6:4, 6:3. Awans do półfinału już jest wielkim sukcesem niespełna 34-latki, która wraca do najwyższej formy po dłuższej przerwie macierzyńskiej i dzięki temu wynikowi zapewniła sobie powrót do czołowej "100" światowego rankingu. Wickmayer była w nim niegdyś nawet na 12. miejscu, a jej największym sukcesem jest półfinał US Open 2009. To pokazuje, jak duży drzemie w niej potencjał, który można podziwiać od początku turnieju w Warszawie. Mimo wszystko polscy kibice liczą na to, że Iga Świątek potwierdzi swoją dominację w kobiecym tenisie i awansuje do niedzielnego finału BNP Paribas Warsaw Open. Początek półfinału Świątek - Wickmayer zaplanowano nie przed godziną 17:30, po zakończeniu pierwszego półfinału Laura Siegemund - Tatjana Maria.