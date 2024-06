i Autor: AP Iga Świątek wsadziła Anastazję Potapową na rower! Pogrom 6:0, 6:0 w 39 minut!

Rosjanka zdemolowana!

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 39 minut, żeby zdemolować 6:0, 6:0 Anastazję Potapową w 4. rundzie Roland Garros. Wsadziła rywalkę na rower, jak w tenisowym żargonie nazywane są zwycięstwa do zera. Broniąca tytułu Polka po raz pierwszy walczyła z tą Rosjanką w seniorskim tourze, ale panie znają się dobrze z czasów juniorskich, a wtedy górą była Potapowa (Roland Garros 2016). To był mecz z podtekstami. Relacje między tenisistkami były napięte, gdy Rosja napadła na Ukrainę, a Iga Świątek skrytykowała prowokacyjne zachowanie Potapowej, która paradowała w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale, a kolejny mecz zagra we wtorek.