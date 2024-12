Iga Świątek wskoczyła w morskie fale! Hubert Hurkacz też tam był! ZDJĘCIA

Hubert Hurkacz już tego nie ukrywa! Mówi o wielkim głodzie, to dlatego zmienił trenera!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w niedzielę wyskoczyli z innymi polskimi tenisistami do Wylie's Bath. To wpisany na listę dziedzictwa kulturowego basen pływowy na wschodnim wybrzeżu Australii, na przedmieściach Sydney. Nasi tenisiści kąpali się, skakali do wody i widać było, że mieli wielką frajdę. - Spędziliśmy wspaniale czas, ale teraz koncentrujemy się już na pierwszym meczu w United Cup. Mam nadzieję, że będziecie nam kibicować - powiedziała Iga Świątek, która uwielbia wypoczywać blisko wody. Liderka polskiej drużyny pluskała się w morskich falach, pływając na dmuchanym różowym flamingu.

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz przed pierwszym występem w United Cup pływali w morzu na deskach surfingowych. Teraz organizatorzy australijskiego turnieju znów zadbali o to, żeby nasi tenisiści mogli przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu i blisko wody.

Iga Świątek w poniedziałek o godz. 7.30 rano (czasu polskiego) zagra z Malene Helgo na otwarcie rywalizacji w meczu Polska - Norwegia (transmisja na Polsacie Sport). Zaraz potem Hubert Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem, choć to do końca nie jest pewne, bo w niedzielnym meczu (Norwegowie przegrali 1-2 z Czechami) tenisista z Oslo narzekał na ból mięśnia uda i korzystał z przerwy medycznej. W meczu miksta już nie zagrał.

