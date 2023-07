Iga Świątek z ogromnymi szansami! Polka z przewagą nad Aryną Sabalenką, mocne przewidywania

Iga Świątek nigdy wcześniej tego nie zrobiła! Polska tenisistka nie miała wyjścia, musiała się na to zdecydować

Iga Świątek zdradziła, co z jej zdrowiem przed Wimbledonem! Przejmujące szczegóły!

Wimbledon to bardzo prestiżowy turniej, który chce wygrać niejeden tenisista oraz tenisista. W zeszłym roku na kortach trawiastych wśród mężczyzn wygrał Novak Djoković, a w turnieju kobiet zwyciężyła Jelena Rybakina. W tym roku wielu fanów Igi Świątek liczy, że to właśnie Polka okaże się najlepsza i ostatecznie zatriumfuje. Warto przypomnieć, że Raszynianka w ostatnim czasie ma bardzo dobry okres w karierze, ponieważ zwyciężyła w zawodach Rolanda Garrosa, a Bad Homburg dotarła do półfinału, jednak musiała zrezygnować ze starcia z Lucią Bronzetti przez problemy zdrowotne.

Portal "The Analyst" ocenił szansę tenisistek! Iga Świątek główną faworytką

Portal statystyczny "The Analyst" wyliczył szansę poszczególnych tenisistek na zwycięstwo w tym prestiżowym turnieju. Świątek jest główną faworytką do zwycięstwa w Wimbledonie, portal podał że aż 11,7% zostało wyliczone na korzyść Polki. Kolejną tenisistką z największym procentem to Jelena Rybakina (zwyciężczyni z poprzedniego roku) - 7,6%.Na trzecim miejscu uplasowała się Aryna Sabalenka - 5,4%. W czołowej piątce znalazła się jeszcze Petra Kvitova - 4,5% oraz Caroline Garcia - 3,5%.

Pierwszy mecz z udziałem Świątek jest zaplanowany na 3 lipca o godzinie 12:00. Rywalką Polki będzie Lin Zhu.

Wimbledon Predictions 🔮🎾Who wins in SW19? Our supercomputer has run the numbers...— Alcaraz a huge threat to Djokovic— Swiatek the favourite in the women's draw— What's the % chance of a British winner?All that and more: https://t.co/kKJk2wAqbd— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2023