Iga Świątek z piątym wielkoszlemowym tytułem? Polka rozpoczyna zmagania w US Open

Choć Iga Świątek w przeszłości niejednokrotnie zdradzała już swój ogromny potencjał na kortach twardych, ubiegłoroczny triumf w US Open chyba nawet dla niej mógł być zaskoczeniem. 22-letnia zawodniczka w pełni na niego jednak zasłużyła, prezentując naprawdę wyśmienitą dyspozycję i bardzo pewnie pokonując kolejne rywalki. Iga marsz po tytuł rozpoczęła od wygranej nad Włoszką Jasmine Paolini (6:3, 6:0), następnie przyszła natomiast kolej na odprawienie z kwitkiem dwóch reprezentantek gospodarzy: Sloane Stephens (6:3, 6:2) oraz Lauren Davis (6:3, 6:4). Dopiero w IV rundzie poważniejszą przeszkodę stanowiła dla niej Niemka Jule Niemeier, ale i ona finalnie musiała uznać wyższość światowego nr 1 (2:6, 6:4, 6:0). W ćwierćfinale Świątek ponownie musiała się mocno napracować, ale ostatecznie pokonała w dwóch setach kolejną Amerykankę – Jessikę Pegulę (6:3, 7:6). W walce o finał jej rywalką była Aryna Sabalenka, Obie zawodniczki stworzyły wówczas znakomity, trwający ponad dwie godziny spektakl, z którego górą wyszła Świątek (3:6, 6:1, 6:4). W decydującej rozgrywce rywalką warszawianki była Ons Jabeur, która – przynajmniej w pierwszej partii – nie postawiła poprzeczki zbyt wysoko. Drugi set był już zdecydowanie bardziej zacięty, choć ponownie padł łupem Polki, która ostatecznie zwyciężyła 6:2, 7:6 . Dla Igi Świątek był to trzeci w zawodowej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema, wcześniej dwukrotnie wygrywała bowiem French Open. W czerwcu 2023 roku polska tenisistka dorzuciła do kolekcji trzecie zwycięstwo na francuskich kortach, czy we wrześniu po raz drugi wygra w Nowym Jorku? Zdaniem TOTALbet jest to dość prawdopodobne. W oczach legalnego polskiego bukmachera jest ona główną faworytką tegorocznego US Open, a kurs na jej wygraną wynosi 3.35.

Grono zawodniczek, które będąc chciały pokrzyżować Polce szyki jest jednak spore. Przede wszystkim należy do niego zaliczyć Arynę Sabalenkę. Białorusinka podczas styczniowego Australian Open zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy „skalp”, ale kolejne miesiące z pewnością nie były tak udane, jak mogłaby to sobie wyobrażać. 25-latka zarówno podczas French Open, jak i Wimbledonu meldowała się w decydujących fazach, ale ani razu nie dane było jej zagrać o tytuł. Na paryskich kortach odpadła w półfinale (porażka z Karoliną Muchovą), a kilka tygodni później w Londynie musiała na tym samym etapie uznać wyższość Ons Jabeur. Teraz Sabalenka ma jednak nadzieję na wykonanie kolejnego kroku do przodu i odebranie tytułu Idze Świątek, z którą w ubiegłorocznym US Open przegrała… w półfinale. Choć wg TOTALbet faworytką do końcowego triumfu pozostaje Polka, szanse urodzonej w Mińsku zawodniczki także są spore, o czym świadczy kurs ustalony na poziomie 5.00. Wśród zawodniczek mających realną szansę na zdobycie głównego trofeum bez wątpienia znajduje się także Coco Gauff. Młodziutka Amerykanka z każdym miesiącem notuje w swojej grze progres, a najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest jej niedawne zwycięstwo nad Igą w półfinale turnieju w Cincinatti. Dla 19-latki był to pierwszy triumf nad Polką, a niewykluczone, że obie zawodniczki ponownie spotkają się na kortach Flushing Meadows. Choć faworytką ewentualnego pojedynku byłaby Świątek, zdaniem TOTALbet Gauff jako zwyciężczyni tegorocznego US Open to możliwy scenariusz – kurs na taki rozwój wypadków wynosi 7.80. Kolejne lokaty w tej klasyfikacji zajmują reprezentantka Kazachstanu Elena Rybakina (9.00) oraz kolejna przedstawicielka gospodarzy – Jessica Pegula (9.40).

