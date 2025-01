i Autor: Twitter / ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Iga Świątek

United Cup

Iga Świątek zaczęła wariować po wygranym meczu United Cup. Łzy i dzika radość! [WIDEO]

Iga Świątek zaszalała na korcie podczas United Cup. Najlepsza polska tenisistka popuściła wodze fantazji i zaczęła bawić się niesamowicie po wygranym meczu z Jeleną Rybakiną 7:6(5), 6:4, pieczętując awans Biało-czerwonych do wielkiego finału. To, co zrobiła po zakończonym spotkaniu pokazuje, jak bardzo zależało jej na sukcesie naszej kadry w tych zawodach. Oby był to zwiastun znakomitego sezonu w jej wykonaniu!