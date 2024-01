Iga Świątek zalała się łzami po porażce z Niemcami. Nie była w stanie się powstrzymać

Emocjonalny wybuch Igi Świątek po porażce z Niemcami

Iga Świątek była w United Cup bezbłędna - wygrała singlowe mecze w każdym starciu łącznie z finałem. Ten rozpoczęła znakomicie dla Polski, nie dając najmniejszych szans Andżelice Kerber, którą rozbiła 6:3, 6:0 w nieco ponad godzinę. Następnie na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev i wszystko szło po myśli Polaków - nasz najlepszy singlista wygrał pierwszego seta 7:6, a w tie-breaku drugiego miał nawet dwie piłki meczowe. Ich niewykorzystanie okazało się kluczowym momentem, bo ostatecznie to Niemiec wygrał drugiego seta, a następnie decydującą partię 6:4. Oznaczało to, że o zwycięstwie w United Cup decydował mikst, w którym po zaciętej walce lepsza okazała się niemiecka para. Zverev i Siegemund wygrali z faworyzowanymi Polakami 6:4, 5:7, 10:4, co mocno zabolało zwłaszcza Świątek. Tuż po ostatniej piłce 22-latka zalała się łzami, co nie umknęło kamerom!

Leaving it all on the court 🇵🇱Blessed to have so much heart and soul at #UnitedCup 🙏 pic.twitter.com/ArCwkL2Knl— Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2024

