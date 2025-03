Iga Świątek zapytana w USA o atak Elona Muska na Radosława Sikorskiego. Tak wybrnęła

Wiem, co wydarzyło się na Twitterze z naszym ministrem. Ale szczerze mówiąc, nie czuję, żebym powinna komentować politykę. Żyjemy teraz w dość skomplikowanym świecie, a napięcia z pewnością są wysokie. Głośno mówiłam o Ukrainie i wszyscy znają moje poglądy. Grałam ze wstążką przez długi czas na początku wojny. Szczerze mówiąc, nie czuję się na siłach, żeby to komentować, ponieważ nie jestem ekspertką i śledzę to wszystko, ale nie zagłębiam się w te wiadomości. Wiele osób ogląda moje konferencje prasowe i czyta to, co mówię. Więc nie będę się wypowiadać, ponieważ szczerze mówiąc, nie znam wystarczająco dużo szczegółów, żeby to zrobić. Ale jestem w pewnym sensie świadoma tego, co się dzieje - powiedziała Iga Świątek.