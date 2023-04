Iga Świątek zmaga się z poważnym problemem. Do wszystkiego się przyznała, "wylewa się dużo hejtu"

Iga Świątek postanowiła opowiedzieć o problemie z którym się zmaga. Gwiazda światowego tenisa w rozmowie z "Wprost" opowiedziała o tym, że coraz częściej zdarza się jej zmagać z falą olbrzymiego hejtu, który ją dotyka. Jak mówi gwiazda światowego tenisa, zjawisko jest coraz mocniejsze.

Iga Świątek zmaga się z poważnym hejtem. Słowa tenisistki nie pozostawiają ceinia wątpliwości

Jak przyznaje Świątek, widzi ona, że istnieje pewna dysproporcja między pozytywnymi, a negatywnymi komentarzami po jej meczach. Jak zaznacza tenisistka, wszystko w dużej mierze spowodowane jest jej poziomem sportowym.

- Właściwie po każdej porażce wylewa się dużo hejtu. Kiedyś było go na tyle mało, że zdawałam sobie sprawę, że pozytywnych komentarzy jest więcej. Ale odkąd wzrosła moja popularność i poziom sportowy, to wzrasta również odsetek ludzi, którzy negatywnie mnie oceniają. To jest pewnie związane z ich oczekiwaniami, czasami niestety z przegranymi zakładami bukmacherskimi (...) Dla mnie słabe jest to, że sportowcy są w pewnym sensie zawłaszczani przez kibiców i ludzie zapominają, że my również gramy w tenisa dla siebie - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".