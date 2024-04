Ile może zarobić Iga Świątek w WTA Stuttgart 2024? Gra o wielkie premie i kolejny ekskluzywny samochód

Elise Mertens naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Mocne słowa Belgijki

trudno w to uwierzyć

W dobrym nastroju do tego turnieju przystąpi Iga Świątek. Niedawno odwiedziła muzeum Porshe, których w garażach może mieć już kilka ze względu na dokonania w Stuttgarcie w poprzednich dwóch sezonach. Niespełna 23-letnia liderka rankingu WTA zapracowała sobie już na Porsche Panamera 4S e-hybrid (za triumf w Porsche Tennis Grand Prix 2022), model 911 (za wygraną w cyklu WTA w Stuttgarcie w 2022 roku) i Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (zeszłoroczny sukces). Przed przyjazdem do Niemiec rozegrała dwa spotkanie w szwajcarskim Biel. Reprezentacja Polski pewnie ograła Szwajcarię 4:0 w meczu Billie Jean King Cup, a Świątek wygrała oba swoje spotkania (z Simoną Waltert i Celine Naef).

WTA Stuttgart 2024 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile Iga Świątek może zarobić w WTA500 w Stuttgarcie?

Elise Mertens w meczu pierwszej rundy w Stuttgarcie pokonała Tatjanę Marię 6:1, 4:6, 6:0. I w czwartkowe popołudnie zmierzy się ze Świątek. Za awans do 2. rundy jest 60 punktów i premia w wysokości 11 tysięcy 925 dolarów. Za awans do ćwierćfinału Mertens może zgarnąć 108 punktów i premię w wysokości 23 tysięcy 435 dolarów. Świątek broni tytułu zdobytego przed rokiem, więc broni też całej puli 500 punktów. W tym roku organizatorzy turnieju w Stuttgarcie zaplanowali premię w wysokości 123 tysięcy 480 dolarów i oczywiście Porsche Taycan 4S Sport Turismo. A w drabince sama tenisowa śmietanka, bowiem oprócz Świątek, to na kortach zobaczymy/zobaczyliśmy: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Elenę Rybakinę, Quinwen Zheng, Marketę Vondrousovą, Ons Jabeur i Jelenę Ostapenko (już przegrałą z Lindą Noskovą).

WTA 500 w Stuttgarcie:

1. runda: 1 pkt pkt WTA i 8550 dolarów

2. runda: 60 pkt WTA i 11 925 dolarów

1/4 finału: 108 pkt WTA i 23 435 dolarów

1/2 finału: 195 pkt WTA i 44 526 dolarów

Finał: 325 pkt WTA i 76 225 dolarów

Zwycięstwo: 500 pkt i 123 480 dolarów