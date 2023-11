Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Finals 2023 PREMIE Nagrody pieniężne w Cancun

Iga Świątek walczy w WTA Finals i jest już w półfinale! Polka wygrała grupę z kompletem zwycięstw. Zaczęła od zwycięstwie 7:6, 6:0 nad Marketą Vondrousovą, potem pokonała 6:0, 7:5 Coco Gauff, a na koniec rywalizacji w grupie rozbiła 6:1, 6:2 Ons Jabeur. WTA Finals to nieoficjalne mistrzostwa świata. Gra w nich ósemka najlepszych tenisistek na świecie (plus osiem par deblowych), a rywalizują w dwóch grupach systemem każda z każdą. Potem półfinały i finał. Kiedy w 2015 r. WTA Finals w Singapurze triumfowała Agnieszka Radwańska, zarobiła nieco ponad 2 mln dolarów. Wypłata byłaby wtedy większa, ale Isia wyszła z grupy po dwóch porażkach, co miało wpływ na jej wynagrodzenie. Dwa lata temu i rok temu w WTA Finals pula nagród wynosiła 5 mln dolarów. WTA Finals 2023 w Cancun będzie już dużo większa - 9 mln dolarów.

Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Finals 2023? Premie są imponujące. Za sam udział w WTA Finals należy się 198 tys. dolarów. Tyle samo tenisistki zarobią za każde grupowe zwycięstwo - po 198 tys. dolarów. Za awans do półfinału to dodatkowe 54 tys. dolarów nagrody. Zwycięstwo w półfinale to już dodatkowe 756 tys. dolarów, a na zwycięstwo w finale warte jest 1,476 mln dolarów. Plus oczywiście zebrane wcześniej nagrody. W sumie można zatem zarobić ponad 3 mln dolarów. Tyle zgarnie mistrzyni z kompletem pięciu zwycięstw (trzy w grupie, półfinał i finał). Iga Świątek po trzech wygranych meczach w grupie i awansie do półfinału zarobiła już zatem w WTA Finals 846 tysięcy dolarów.

Premie w WTA Finals 2023

198 tysięcy dolarów - za sam udział

198 tysięcy dolarów - za każde zwycięstwo w grupie

54 tysięcy dolarów - za awans do półfinału

756 tysięcy dolarów - za awans do finału (plus wcześniejsze premie)

1,476 mln dolarów - za wygranie finału (plus wcześniejsze premie)

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

THIS is how you finish a match 🔥@iga_swiatek defeats Jabeur and goes 3-0 in the Chetumal Group!#WTAFinals pic.twitter.com/V6bQk0vYaD— wta (@WTA) November 4, 2023