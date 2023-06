i Autor: Instagram/ularadwanska_official Urszula Radwańska

Nietypowy problem

Intymne zdjęcie Radwańskiej trafiło do sieci. Sekret jej ciała ujrzał światło dzienne, takich obrazków nie widzi się często

Grzegorz Kuś

Nazwisko Radwańska przez lata było jednym z najważniejszych w polskim tenisie. Agnieszka i Urszula Radwańskie stanowiły o sile polskiego tenisa i zyskały ogromną popularność, z której cieszą się aż do dziś. Młodsza z sióstr w dalszym ciągu gra zresztą w tenisa i walczy o powrót do najwyższej formy. Ostatnio intymne zdjęcie Urszuli Radwańskiej trafiło do sieci i sekret jej ciała ujrzał światło dzienne. Takich obrazków nie widzi się często!