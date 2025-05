Od początku sezonu wierzyłem, że możemy wszystko. Zawsze ufam w swoje możliwości i w klasę ludzi, którzy są obok mnie. A jak to wspólnie połączymy, to idziemy do przodu. Jestem bardzo pozytywną osobą, oni o tym wiedzą, chyba już każdy to wie. Pracujemy nad tym, by zrobić codziennie najlepsze, co potrafimy. Czasem się uda, czasem nie, ale głowa zawsze myśli o tym, by sięgać po to, co najtrudniejsze. Czy motywowało nas, że w nas nie wierzono? Wiem, że krytyka i ocenianie pojawiały się już na początku. Kiedy wygraliśmy pierwszy mecz sezonu z Aluronem, a ja nie grałem, to mówiono o farcie. Pamiętajcie: my jesteśmy tyko ludźmi. Natomiast tam w górze jest jedna osoba, która nie jest człowiekiem. I tylko to jest ważne.