Śliwka odchodzi z japońskiego klubu

Polski przyjmujący trafił do Kraju Kwitnącej Wiśni w ubiegłym roku. Jego przygoda rozpoczęła się z pewnymi problemami, z powodów zdrowotnych. Natomiast gdy reprezentant Polski poradził sobie z kłopotami i był do dyspozycji trenera, pełnił rolę zmiennika i nie mógł pokazać się tak, jak by sobie wymarzył. Mocno jednak zaznaczył obecność w meczach decydujących o tytule.

Jeśli ogra Wilfredo Leona, wytatuuje sobie logo klubu! Gwiazdor Aluronu zaskakuje

„Sunbirds ogłaszają, że kontrakt Aleksandra Śliwki wygasa 31 maja 2025 r. i opuszcza on drużynę” – brzmi piątkowy komunikat Suntory Sunbirds. „Wykazał się siłą, szybkością i umiejętnościami światowej klasy, co w ogromnym stopniu przyczyniło się do naszego zwycięstwa. Jego występy, zwłaszcza w półfinałach i finałach mistrzostw Japonii, wielokrotnie inspirowały drużynę, przyczyniając się do jej zwycięstwa ligowego”.

OLEK ŚLIWKA WZRUSZONY POLSKIMI KIBICAMI. TEGO SIĘ NIE SPODZIEWAŁ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śliwka i Sunbirds wezmą jeszcze udział w azjatyckiej Lidze Mistrzów, której decydująca faza rozpoczyna się 11 maja. To będzie ostatni akcent jego współpracy z Suntory.

Jestem niezwykle zaszczycony i zadowolony, że miałem okazję grać dla Suntory Sunbirds Osaka. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Doświadczenie zdobyte w Japonii było wyjątkowe w mojej długiej karierze. Dało mi ono nową perspektywę na siatkówkę i nauczyło mnie ważnych życiowych lekcji zarówno na boisku, jak i poza nim. A przede wszystkim chciałbym wyrazić szczerą wdzięczność naszym fanom za wsparcie. Zawsze czułem wasze wsparcie, a ciepłe słowa zachęty i wiadomości dawały mi mnóstwo pozytywnej energii. Dni spędzone w Japonii były bezcennym doświadczeniem. Szczerze mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić do Japonii i znów zagrać w tej wspaniałej atmosferze, czy to w reprezentacji, czy w klubie. Dziękuję bardzo! – przekazał Aleksander Śliwka.

Jastrzębski Węgiel bez tytułu i bez medalu! Projekt Warszawa trzecią drużyną PlusLigi siatkarzy

Nieoficjalnie wiadomo, że nowym kierunkiem reprezentanta Polski ma być liga turecka, a konkretnie półfinalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Halkbank Ankara.