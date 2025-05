A to zaskoczenie!

Kurek w Dubaju, Bednorz na Mauritiusie

Kurek i jego żona wygrzewają się w pięciogwiazdkowym Banyan Tree w Dubaju, na urokliwej wysepce leżącej w pobliżu stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. „Smażone Kurki” – zażartował Bartek na Instagramie, prezentując fotografię z małżonką na tle uroczej lokalizacji.

Bartosz Kurek kiedyś. Zobacz jak zmieniał się lider polskich siatkarzy!

Z kolei Bednorz i jego sympatia wybrali hotel Constance Belle Mare Plage na odległym Mauritiusie, czyli bajecznie pięknym wyspiarskim państwie położonym na wschód od Madagaskaru. Zdecydowanie Bartek razem ze swoją sympatią mieli co robić, począwszy od kąpieli słonecznych i morskich, po przejażdżki rowerowe czy grę w tenisa lub zwykłe wałęsanie się po uliczkach miasteczek i zakupy.

Kadra selekcjonera Grbicia rozpoczęła już w Spale przygotowania do sezonu kadrowego 2025, ale na razie biorą w nich udział głównie młodsi, obiecujący reprezentanci, którzy mogą odegrać ważną rolę w drużynie narodowej w kolejnych latach. Największe gwiazdy, m.in. z Kurkiem i Bednorzem, czy zawodnikami, którzy walczą jeszcze w PlusLidze o medale (finał zakończy się 10 lub 13 maja), a potem w Final Four Ligi Mistrzów (połowa maja), mają dojeżdżać na zgrupowanie w kolejnych tygodniach, do początku czerwca. Nie będą występować w pierwszym turnieju Ligi Narodów w połowie czerwca.

