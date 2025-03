W Silesia Cup 2025 rywalami Biało-Czerwonych będą reprezentacje Ukrainy, Bułgarii i Niemiec. Impreza odbędzie się między 28 a 31 maja w Katowicach i Gliwicach. – To będzie inauguracja sezonu naszej kadry – potwierdził prezes PZPS Sebastian Świderski. – Cieszymy się, zapowiada się fajny turniej. Zaczynamy tradycyjnie w katowickim Spodku meczem z Ukrainą, potem będzie dzień przerwy, przeniesiemy się do Gliwic, gdzie zagramy z młodą reprezentacją Bułgarii i Niemcami – dodał szef związku, podkreślając też, że selekcjoner Nikola Grbić powołał szeroką kadrę (w ubiegłym tygodniu Serb podał swoją trzydziestkę na ten sezon) i chce ogrywać jak największą liczbę zawodników.

Oto nasz Dream Team PlusLigi siatkarzy w sezonie 2024/2025. Ci gracze za chwilę powalczą o złoto

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po to, by każdy zdobywał doświadczenie i potem mógł swobodnie grać o najwyższe cele. Początek sezonu reprezentacyjnego to czas dla tych młodych, mniej doświadczonych graczy, ale wspartych kilkoma starszymi, którzy ich prowadzą. Widać po powołaniach, że nie wszyscy kadrowicze z zeszłego roku dostali wolne, niektórzy będą już od początku przygotowań do głównego turnieju, jakim będą mistrzostwa świata – wyjaśnił prezes.

Świderski nie wtrąca się w powołania Grbicia

– Jeżeli chodzi o proces powołań, to nie śmiem się wtrącać. A tak poważnie, oczywiście rozmawiamy z trenerem, konsultuje ze mną wiele rzeczy. Natomiast to są jego decyzje, na końcu jego zdanie jest najważniejsze. On ma być do tych zawodników przekonany. To decyzje nie tylko na ten sezon, ale w kontekście czteroletnim. Najważniejsze są igrzyska olimpijskie w Los Angeles, ale nie zapominamy o poszczególnych turniejach. A trener Grbić z każdej imprezy chce przywozić medale – stwierdził Świderski.

Grbić wyjaśnia nam wybory kadrowe. Mówi co usłyszał od Bartosza Kurka i Wilfredo Leona

Lista Grbicia jest formalnie szerokim składem na Ligę Narodów 2025, przygotowanym przede wszystkim z myślą o zawodnikach, jednak z jej oficjalnym zgłoszeniem do FIVB sztab będzie czekał do ostatniego dnia, gdyż trener nie wyklucza ewentualnych zmian, które mogą być wynikiem sytuacji zdrowotnych oraz innych. Nie ma na niej m.in. aż pięciu olimpijczyków z Paryża: Zatorskiego, Bieńka, Kaczmarka, Janusza i Łomacza. Nie ma też jednak planów, by dołączyli do drużyny w późniejszym terminie, czyli na wrześniowe mistrzostwa świata.

Co wiesz o polskich siatkarzach? Mniej niż 10/10? Kiepsko! Pytanie 1 z 10 W którym roku reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła złoty medal olimpijski? 1976 1980 2000 2008 Następne pytanie

Zgrupowanie reprezentacji siatkarzy rozpocznie się 29 kwietnia w Spale. Reprezentacja Polski siatkarzy w tym roku przygotowywać się będzie do dwóch dużych imprez międzynarodowych: rozgrywanej od połowy czerwca do początku sierpnia Ligi Narodów oraz odbywających się w drugiej połowie września mistrzostw świata na Filipinach.