Powołania do reprezentacji

powiedział to wprost

Grbić wyjaśnia nam wybory kadrowe. Mówi co usłyszał od Bartosza Kurka i Wilfredo Leona

W fazie otwierającej zmagania play-off ligi siatkarzy walka toczy się tylko do dwóch zwycięstw, czyli stosunkowo szybko, nawet już 1 kwietnia, możemy poznać pierwszych półfinalistów. Będzie wiele ciekawych potyczek już w I rundzie, po której ktoś z wielkich zostanie z niczym – jak choćby w arcyciekawej rywalizacji Bogdanki Lublin (Wilfredo Leon) z Zaksą Kędzierzyn (Bartosz Kurek). W ubiegłorocznym finale zmierzyli się siatkarze z Jastrzębia i Zawiercia i dziś najczęściej znów wymienia się tę parę jako najbardziej prawdopodobnych kandydatów do ostatecznej walki o tytuł w 2025 roku (są też półfinalistami Ligi Mistrzów 2025). "SE" jak zwykle przedstawia swój wybór najlepszej szóstki całego sezonu regularnego (plus libero). Drużynę Marzeń tworzą supergwiazdy, ale warto dodać, że na kilku pozycjach walka toczyła się na noże i inne wybory wcale nie byłyby mniej trafione. Traktujemy je jednak jak czystą zabawę, każdy może mieć własne typy. Oto te superexpressowe:

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miguel Tavares (32 l., 192 cm, rozgrywający, Aluron Zawiercie)

Rok po roku zawiercianie robią postęp, a nie byłoby go bez portugalskiego rozgrywającego, który dojrzał w PlusLidze jak najlepsze porto. W Aluronie jest pod stałą presją coraz lepszego wyniku, ale skład klubu jest zbudowany tak, że pozwala mu pokazać swobodę w grze – dzięki czemu Tavares sprawia wrażenie, że bawi się siatkówką.

Sebastian Świderski reaguje na sensacyjne powołania Nikoli Grbicia! Dosadny komentarz prezesa PZPS

Bartosz Kurek (37 l., 205 cm, atakujący, Zaksa Kędzierzyn)

Pierwszą część PlusLigi lepszą miał Patrik Indra z Norwida Częstochowa i nie byłoby wielkim błędem umieścić tu nazwisko Czecha. Uznaliśmy jednak, że to, co w tym roku, a więc w kluczowym momencie rozgrywek, robi „Kuraś”, pozwala mu wyprzedzić gracza będącego odkryciem rozgrywek. Bo ten jednak nieco spuścił ostatnio z tonu.

Wilfredo Leon (32 l., 201 cm, przyjmujący, Bogdanka Lublin)

Przed sezonem, a nawet tuż po jego rozpoczęciu, można było mieć wątpliwości czy stan zdrowia supergwiazdy pozwoli jej wytrzymać trudy ligowej i pucharowej „orki”. Okazało się, że dobrze prowadzony w klubie Leon może wciąż grać jak młody Bóg. Absolutnie bezcenny nabytek lublinian i najefektowniejszy siatkarz PlusLigi.

Grbić wyjaśnia nam wybory kadrowe. Mówi co usłyszał od Bartosza Kurka i Wilfredo Leona

Tomasz Fornal (28 l., 198 cm., przyjmujący, Jastrzębski Węgiel)

To już robi się nudne, ale przyjmujący mistrzów Polski po prostu niezmiennie pozostaje na topowym poziomie, nie imają się go urazy ani kryzysy formy, a jego zagrania w kluczowych momentach meczów są bezcenne dla obrońców tytułu. Tu wszystko się idealnie łączy: technika, siatkarska fantazja, głowa i serce do gry.

Norbert Huber (27 l., 207 cm, środkowy, Jastrzębski Węgiel)

Może nie błyszczy w klasyfikacji bloków tak samo jak w poprzednim sezonie, ale wtedy ustawił poprzeczkę na niebotycznym poziomie. Niemniej, Norbi utrzymuje klasę w drużynie, od której wciąż wiele się wymaga oraz w rosnącej konkurencji Polaków (Woch, M'Baye) i środkowych z zagranicy (Grozdanow, Brehme).

Nikola Grbić robi wielką rewolucję w kadrze siatkarzy! W powołaniach skreślił aż pięciu olimpijczyków

Jakub Kochanowski (28 l., 199 cm, środkowy, PGE Projekt Warszawa)

Wzorzec metra na pozycji środkowego, ale to tak utalentowany siatkarz, że pewnie i w innych rolach by nie zawodził. Nie ma słabych punktów, ale swoją robotę wykonuje kapitalnie także dzięki świetnemu nastawieniem mentalnemu i pewności siebie. Wymarzony zawodnik na najtrudniejsze fragmenty meczu czy wręcz całego sezonu.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie

Thales Hoss (36 l., 190 cm, libero, Bogdanka Lublin)

Rywalizacja na pozycji libero jest zacięta i to miejsce mogłoby zajmować dwóch-trzech innych graczy, ale wybieramy Brazylijczyka. Przyczynił się walnie do wywalczenia przez lublinian wysokiej, czwartej pozycji przed play-off i wyprzedził wszystkich konkurentów w lidze w kluczowych statystykach.

Bartosz Kurek najskuteczniejszym polskim atakującym PlusLigi

Ćwierćfinały PlusLigi (do dwóch zwycięstw)