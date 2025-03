To bardzo miła wiadomość, że wygrywamy rundę zasadniczą, po to pracujemy cały sezon, by mieć przewagę w play-off. Ja jednak najbardziej cieszę się z tego, co wydarzyło się w czwartym secie, z tego jak zagrali zmiennicy, a zagrali świetnie z drużyną z Lublina, która grała przecież pierwszym składem. To pokazuje jak świetnym jesteśmy kolektywem i że na każdego można liczyć na przestrzeni całego sezonu – powiedział Łukasz Kaczmarek, atakujący Jastrzębskiego Węgla.