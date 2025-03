i Autor: CEV Siatkarze Aluronu w meczu Pucharu Challenge

Siatkarska demolka

Aluron krok od Final Four Ligi Mistrzów! Siatkarze z Zawiercia nie pozostawili złudzeń Niemcom

Jako pierwsza z trzech polskich drużyn do walki o Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów ruszył we wtorek 11 marca Aluron Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego grali w niemieckim Lueneburgu pierwsze starcie ćwierćfinałowe i idealnie wywiązali się z roli faworytów. Po pewnej wygranej 3:0 (25:15, 25:21, 25:14), za tydzień w hali w Sosnowcu wicemistrzowie Polski potrzebują ledwie dwóch wygranych setów do wymarzonego awansu.