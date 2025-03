To doświadczona drużyna, niektórzy zawodnicy dobrze znani jeśli chodzi o polską publiczność. Sądzę, że hala się wypełni i będzie gorąco. Nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek złego mogło się wydarzyć. Mamy więcej jakości, mamy nadzieję, że to udowodnimy. Przyjechaliśmy tu w jednym celu, by wywieźć jak najlepszy wynik, a byłyby nim trzy punkty. Pogoda ładna, jak w Polsce, ale nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje ani odpoczynek, lecz na mecz. Trzeba podejść do niego z pełną koncentracją, bo po drugiej stronie są doświadczeni wyjadacze, którzy będą chcieli udowodnić, że potrafią grać. Na pewno ich celem także jest awans do Final Four. Jednak jeśli zagramy tak jak potrafimy, to powinniśmy wygrać.