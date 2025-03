i Autor: AKPA

Sezon reprezentacyjny

Stanowcze słowa Kamila Semeniuka przed sezonem reprezentacyjnym. Kluczowa wiadomość do Nikoli Grbicia. Ogromne poświęcenie

Powoli zbliżamy się do zakończenia wszystkich rozgrywek klubowych, a to oznacza, że kibice będą mogli rozkoszować się zmaganiami swoich ulubionych reprezentacji. W 2025 roku odbędzie się tradycyjnie turniej Ligi Narodów, a także długo wyczekiwane mistrzostwa świata. Kamil Semeniuk w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" jasno wypowiedział się o zbliżającym się sezonie i wysłał jasny sygnał do Nikoli Grbicia.