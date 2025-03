Projekt będzie marzył o złotym secie

By po tej przegranej awansować do Final Four (Łódź, 16–18 maja), stołeczny zespół musi wygrać w swojej hali za 3 punkty (3:0, 3:1) oraz rozstrzygnąć na swoją korzyść złotego seta (dodatkowa partia rozgrywana do 15 pkt). Halkbank był najtrudniejszym rywalem, na jakiego trafiły nasze zespoły w tegorocznych rozgrywkach pucharowych. Trzeba szczerze sobie powiedzieć, że wcześniej trzej polscy uczestnicy LM mierzyli się z ekipami przeważnie z dużo niższej półki. To mogło uśpić czujność, ale w Ankarze warszawianie musieli się spodziewać trudnej przeprawy. Halkbank to w końcu jedyny zespół, któremu udało się w rundzie zasadniczej pokonać silną włoską Perugię, uważaną za jedną z europejskich potęg.

– Jeśli zaczniemy myśleć, że fajnie, iż Final Four jest w Łodzi i że czekamy na półfinał, to bardzo szybko możemy się od niego oddalić – przestrzegał przed meczem Andrzej Wrona, kapitan stołecznego klubu. Nie wiadomo, czy takie było istotnie podejście przyjezdnych, faktem jest, że Projekt rozegrał jeden z gorszych meczów w tym sezonie, o ile nie najgorszy. Właściwie trudno wyróżnić kogokolwiek, zawodzili nawet najwięksi pewniacy.

Turecki przeciwnik przystąpił do walki bez najmniejszych zahamowań. Od razu narzucił swoje warunki, przy biernej postawie gwiazd Projektu. Halkbank był lepiej dysponowany przede wszystkim na zagrywce (7 asów wobec tylko 2 Projektu) i w obronie (m. in. aż 12 bloków).

Brylował niesamowity kubańsko-brazylijski lider gospodarzy Yoandy Leal, który zdobył 23 pkt, a w końcówce momentami ośmieszał defensywę gości sprytnymi zagraniami. Projektowi nie wychodziło prawie nic.

Przegrywamy 1:3 (25:20, 22:25, 25:15, 25:18) z @HalkbankSK w pierwszym meczu ćwierćfinału CEV Ligi Mistrzów.#CLVolleyM pic.twitter.com/cG89ZUnozC— PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) March 12, 2025

Wcześniej kluczowym momentem był ten z trzeciego seta, kiedy przy prowadzeniu 5:2 Projekt nagle stracił 9 pkt z rzędu (!), gdy zagrywał holenderski przyjmujący Dick Kooy. Ten fragment zmienił zupełnie rytm gry na korzyść Halkbanku. Projekt uległ i to jeszcze można było sobie wyobrazić przed spotkaniem, ale uczynił to w bardzo kiepskim stylu.