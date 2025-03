Nagle nasz poziom gwałtownie spadł. Kiedy się przegrywa sety do 14 i 20, to oznacza, że daliśmy się łatwo ograć. Oni serwowali dobrze, grali w gorącej hali, przy świetnej atmosferze, nakręceni. Straciliśmy dokładność i koncentrację, przyznaję, że sam nie byłem w końcówce odpowiednio precyzyjny. Na sali było gorąco i wilgotno, piłka była mokra, ale to nie wymówka, przecież udało się zacząć mecz całkiem dobrze. Najważniejsze, że udało się wygrać dwa sety, to istotny element przed rewanżem. Teraz jednak panuje w naszym gronie wielka frustracja i w takich nastrojach będziemy wracać do Polski. Mam nadzieję, że u nas atmosfera będzie równie gorąca, potrzebujemy tego i liczę, że uda się nam zresetować.