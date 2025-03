Stwarzamy sobie sztuczne problemy i ludzie z zagranicy, z którymi rozmawiam o naszej siatkówce, śmieją się, że zaczynamy się przejmować głupotami, małymi rzeczami – wskazuje Bednaruk. – Mamy iluś zawodników na daną pozycję i martwimy się, co się wydarzy. Tymczasem uważam, że jako polska siatkówka nie mamy żadnego zmartwienia do igrzysk w Los Angeles. Nic wielkiego się nie wydarzy, nie musimy diametralnie odmładzać kadry i robić rewolucji. Później się będziemy zastanawiać. Nasza siatkówka się rozwija. Nie będziemy złotym medalistą każdej imprezy, ale z każdej będziemy przywozić krążki. Trzeba utrzymać to, co jest, wymagać, nie w formie pompowania balonika, ale na zasadzie realnej oceny potencjału.