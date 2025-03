Powinniśmy się cieszyć, że wygraliśmy rundę i jesteśmy po niej liderami – skomentował atakujący z Jastrzębia Łukasz Kaczmarek. – Najważniejsze, żebyśmy prezentowali jak najwyższy poziom w najważniejszej części sezonu. Nieważne z kim będziemy grać w play-off, nie oglądamy się na innych, skupiamy się na sobie, wiemy jaki mamy potencjał i jak silną jesteśmy drużyną. My i Zawiercie jesteśmy uważani za faworytów, czy to w lidze, czy Pucharze Polski, czy nawet Lidze Mistrzów, chociaż w niej zagramy półfinał między sobą, ale to oznacza, że po raz kolejny będzie polski zespół w finale i to świetna wiadomość.