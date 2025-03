Zawiercianie muszą wygrać zaledwie dwa sety z rywalem, który, powiedzmy szczerze, stoi poziom niżej od wicemistrza Polski. Naprawdę dawno nie mieliśmy w rywalizacji europejskiej takiego pewniaka. A dla samego klubu z Zawiercia, który od momentu awansu do PlusLigi w 2017 pnie się systematycznie i konsekwentnie w górę, to będzie kolejny historyczny moment. Aluron już w drugim sezonie gry w najwyższej klasie rozgrywkowej otarł się o podium ligowe, a po 5 latach od wejścia na salony siatkarskie zdobył pierwszy medal. W zeszłym sezonie dorzucił Puchar Polski i srebro mistrzostw Polski. W obecnym ma wszystko, by walczyć o tytuł w kraju oraz jest kroczek od awansu do czołowej czwórki Europy.

Gwiazda z Jastrzębia kaja się po wpadce w Grecji: Nie byłem odpowiednio dokładny, jest frustracja

Mocny przekaz Tomasza Fornala po historycznym awansie do finału Ligi Mistrzów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jesteśmy w dobrej sytuacji przed rewanżem, gramy u siebie, czujemy się mocni. Nie narzucamy na siebie zbędnej presji, wychodzimy na mecz, żeby wygrać. Czy dwa sety starczą, czy nie, to w naszych głosach tego po prostu nie ma. Gramy każdy kolejny set z nastawieniem, by zwyciężać – skomentował przyjmujący klubu z Zawiercia Bartosz Kwolek.

Piąty z rzędu finał LM siatkarzy z Polakami?

Trzeba przy okazji zauważyć, że po (spodziewanym) awansie Aluronu będziemy mocno wypatrywać tego, co dzień później zrobi w swojej parze ćwierćfinałowej Jastrzębski Węgiel w starciu z Olympiacosem Pireus u siebie (pierwszy mecz 2:3). A to dlatego, że jeśli jastrzębianom uda się przeskoczyć grecką przeszkodę, to będzie oznaczać, że polski klub po raz piąty z rzędu (!) zagra w wielkim finale Ligi Mistrzów siatkarzy. Wszystko dlatego, że Aluron wpada w półfinale właśnie na lepszego z pary Jastrzębie – Olympiacos.

Aluron krok od Final Four Ligi Mistrzów! Siatkarze z Zawiercia nie pozostawili złudzeń Niemcom

Przypomnijmy, że od 2021 roku mieliśmy co rok naszą ekipę w finale: najpierw trzykrotnie Zaksę, która wygrała za każdym razem (a w 2023 r. z jastrzębianami w całkowicie polskim finale), a przed 12 miesiącami Jastrzębski grał z Itasem i niestety uznał wyższość włoskiego rywala. Czy w 2025 roku znowu będziemy się emocjonować naszą drużyną walczącą o złoto? Szanse są olbrzymie.

Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy – Łódź 2025 [TERMINARZ]

Piątek 16 maja o 20.00: Perugia/Monza – Projekt /Halkbank

/Halkbank Sobota 17 maja o 14.45: Jastrzębie /Olympiacos – Aluron /Lueneburg

/Olympiacos – /Lueneburg Niedziela 18 maja: 17.00 (o 3. m.) i 20.30 (finał)