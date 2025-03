Odczuwam wielką satysfakcję z tego, że mogę współtworzyć historię Aluronu. Bo to właśnie ten klub uwierzył we mnie w moim pierwszym sezonie. Staram się odpłacić za to zaufanie, przekraczać kolejne granice, stawiać coraz wyższe cele, by zobaczyć, do czego nas to doprowadzi. W każdym kolejnym roku robiliśmy krok naprzód, jeśli chodzi o jakość gry i prezentowany poziom. Tym ważniejsze jest, by i w obecnych rozgrywkach przeć mocno do przodu – podsumował Miguel Tavares.