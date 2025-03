Początek meczu był wyrównany, a ekipa z Lueneburga starała się dotrzymywać tempem do siatkarzy z Zawiercia. Ta sztuka się udawała, a goście cały czas wykorzystywali swoje szanse przy serwisie podopiecznych Michała Winiarskiego. Przy stanie 6:6 skutecznym blokiem popisali się Bartosz Kwolek z Jurijem Gladyrem. Od tamtej chwili gra niemieckiej drużyny się zaczęła sypać, a wszystkie błędy były błyskawicznie wykorzystywane przez “Jurajskich Rycerzy”. Na zagrywce szalał Gladyr, co pozwoliło odskoczyć gospodarzom na pięć punktów przewagi. Siatkarze pod wodzą Stefana Hubnera nie zdołali nawiązać walki w pierwszym secie i ostatecznie ponieśli klęske 25:19.

W drugiej partii obraz gry się nie zmienił, a siatkarze z Zawiercia poszli za ciosem przejmując inicjatywę od samego początku. Goście nie zamierzali się łatwo poddać, co pokazała akcja na 2:3, w której został zablokowany Mateusz Bieniek, jednak doświadczony reprezentant Polski szybko się zrewanżował, ponieważ w kolejnej akcji pewnie zdobył punkt. Podopieczni Winiarskiego tak samo, jak w pierwszym secie złapali wiatr w żagle po 10 punkcie i pewnie zmierzali po awans do Final Four Ligi Mistrzów. Ostatecznie “Jurajscy Rycerze” zwyciężyli w drugiej partii 25:19 i mogli cieszyć się z wymarzonego awansu do finałowego turnieju tej prestiżowej imprezy.

Podopieczni Michała Winiarskiego z awansem do Final Four Ligi Mistrzów! Wielki dzień siatkarzy z Zawiercia

W trzeciej odsłonie widać było "rozluźnienie" po stronie siatkarzy z Zawiercia, co przełożyło się na wynik. W pierwszej fazie seta było nawet 11:8 dla gości, ale ponownie na zagrywce świetnie spisał się Gladyr, który odrobił dwa punkty. Po chwili Miguel Tavares dołożył cegiełkę od siebie w polu serwisowym, co dało remis ekipie z Zawiercia. "Jurajscy Rycerze" wyszli błyskawicznie z opresji, jednak w samej końcówce zabrakło zimnej krwi i to goście wywalczyli honorowego seta wygrywając 25:23.

W czwartej partii podopieczni Michała Winiarskiego wzięli sprawy w swoje ręce i nie pozwolili już gościom bardziej się rozkręcić. Po czterosetowej batalii "Jurajscy Rycerze" mogli świętować w pełni awans do finałów Ligi Mistrzów, a w ostatnim secie wygrali 25:20.