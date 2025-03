i Autor: CEV Siatkarze Projektu podczas meczu Ligi Mistrzów

Wielki problem klubu z Warszawy

Były trener kadry zaniepokojony siatkarzami Projektu przed rewanżem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. „Trochę się boję”

Dwa polskie kluby stają w środę w obliczu odrabiania strat z pierwszych spotkań ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Siatkarze PGE Projektu Warszawa muszą wygrać 3:0 lub 3:1 z Halkbankiem Ankara i do tego przeważyć w złotym secie, a graczom Jastrzębskiego Węgla do awansu wystarczy wygrana za 3 pkt, zaś do doprowadzenia do złotego seta – zwycięstwo 3:2 nad Olympiacosem Pireus. Sytuacja Projektu jest o wiele trudniejsza. – Postawa drużyny rozczarowała – nie ukrywa w rozmowie z „SE” Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski.