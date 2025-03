i Autor: Cyfra Sport Michał Winiarski

Siatkarska Liga Mistrzów

Michał Winiarski na gorąco po historycznym awansie ekipy z Zawiercia! Trener wprost o osiągnięciach z przeszłości

To był ważny wieczór dla drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego choć mieli znakomitą zaliczkę z pierwszego spotkania z SVG Lueneburg musieli przypieczętować awans do Final Four Ligi Mistrzów w Arenie Sosnowiec. "Jurajscy Rycerze" znakomicie się spisali i po pierwszych dwóch odsłonach mogli cieszyć się z upragnionego awansu. Na gorąco po meczu wypowiedział się Michał Winiarski, który miał już okazję zdobywać medale w tych rozgrywkach, jako zawodnik.