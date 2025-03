Wydaje mi się, że jest to trochę abstrakcyjne, że jedna drużyna gra w piątek, a druga gra w sobotę. Nie wiem czym to jest spowodowane i z jakiej racji ma to miejsce, ale jeżeli ja mogę jakiś apel wystosować do władz, czy do kogokolwiek to, żeby się mocno zastanowić się nad tym. Do tego wydarzenia są jeszcze dwa miesiące i mimo wszystko fajnie, jakby wszystkie drużyny grały tego samego dnia, czyli w piątek, albo w sobotę. Fajnie, jakbyśmy byli w stanie tak to rozegrać, a czy to się wydarzy? Zobaczymy - powiedział Fornal.