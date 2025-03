Pamiętam jak przychodził do Bełchatowa z Bartkiem Kurkiem. To było takich dwóch zawodników „żądnych krwi”. W mojej pamięci będzie zapamiętany jako waleczny gość, który się nigdy nie poddaje, który wchodząc na boisko dostarcza pozytywnej energii i ciągnie zespół. Tak go zapamiętamy z każdego momentu jego kariery. Piękna kariera, kilkanaście lat na parkietach, mnóstwo znajomości. Osobiście mam satysfakcję, że mogliśmy razem funkcjonować na boisku, zdobywać punkty i tym bardziej cieszę się, że na swój ostatni okres w karierze przyszedł tu do Gdańska, gdzie jest fantastyczna oprawa i gdzie jest świetne miejsce do zakończenia przygody siatkarskiej. Teraz czeka go wiele innych wyzwań, każdy ma indywidualny pomysł na życie i marzenia do spełniania. Mówił że w końcu pojeździ sobie na nartach, teraz na pewno znajdzie na to czas. Myślę jednak, że może zostać w siatkówce, ma doświadczenie i wiele pozytywnych cech do pracy trenerskiej.