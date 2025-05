Doświadczony atakujący poprowadził Aluron do wygranej 3:1. Niemiecki gwiazdor, ściągnięty w awaryjnym trybie do roli strażaka wobec kontuzji Karola Butryna, już w swoim drugim meczu grał tak, jakby spędził cały sezon w Zawierciu. Od początku włączył tryb ostrzału artyleryjskiego, kończąc mecz z 19-punktowym dorobkiem i skutecznością ataku na poziomie 56 proc. A dynamiki i radości gry można mu tylko zazdrościć, szczególnie gdy się spojrzy na datę urodzenia Grozera (27.11.1984). W wielkim pojedynku dwóch „dziewiątek” niemiecki siatkarz zdominował gwiazdę Bogdanki, Wilfredo Leona. Między innymi dlatego Aluron uciekł znad przepaści i walczy dalej o złoty medal.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami

Grozer poszedł z nowymi kolegami na kawę

W jaki sposób Grozer tak szybko zgrał się z nowymi kolegami? – Po dwóch treningach lepiej wiem, jak reagują na niektóre sytuacje – tłumaczył Niemiec po wygranej w Sosnowcu w meczu numer trzy. – Wypiłem z chłopakami kawę, wychodziłem na obiad, żeby poznać ich charakter. Starałem się dawać z siebie wszystko na treningach, by nabrali do mnie zaufania. Działało to bardzo dobrze. Drużyna zagrała kapitalnie. Naciskaliśmy od początku, po naszej stronie było dużo emocji. Starałem się zadbać o to, by w żadnym momencie koledzy nie zwiesili głów – opisywał się Grozer, który cieszył się po każdej udanej akcji jak dziecko.

Już zapowiedział, że w przypadku zdobycia tytułu przez Aluron… wytatuuje sobie małe logo klubu, w którym jest ledwie od kilku dni. To samo zrobił, gdy w 2012 r. wygrał PlusLigę z Resovią, po dwóch sezonach spędzonych w Rzeszowie.

– W Polsce ludzie kochają siatkówkę i dają ci wiele miłości. To dla mnie przyjemność, wciąż odczuwać takie emocje w wieku 40 lat – nie ukrywa gracz wciąż imponujący witalnością i formą sportową. – Staram się trzymać moje ciało w dobrej kondycji. Cieszę się, że ciągle mogę pomagać.

Czuję się trochę liderem. Pierwsze dni po przejściu do nowej drużyny są trochę dziwne. Byłem zestresowany tym, czy chłopaki mnie zaakceptują. Myślę, że widzieli, że codziennie daję z siebie maksimum. Staram się ich popychać do lepszej gry i wspierać. Przywitali więc mnie bardzo dobrze. Pierwszy mecz (porażka 0:3 – red.) był dla mnie bolesny. Musieliśmy jednak wyrzucić to z głowy. Jestem najbardziej doświadczonym zawodnikiem w drużynie, więc nie mogłem przyjść na trening ze spuszczoną głową. Starałem się żartować, pracować dobrze. Zawsze jest trudno się zaadaptować się w nowym miejscu. Staram się jednak na tym nie skupiać i dawać z siebie wszystko. Czasem pojawiają się błędy, bo nie jestem jeszcze w 100 procentach połączony z drużyną, ale w środę to wystarczyło – podkreślił Georg Grozer.

Czwarty mecz finału rozpoczyna się w sobotę 10 maja o 17.30 w Lublinie. Zwycięstwo Bogdanki oznacza zdobycie tytułu przez Leona i spółkę. Jeśli wygra Aluron, dojdzie do decydującego, piątego starcia w Sosnowcu w najbliższy wtorek o 20.30.