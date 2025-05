Wilfredo Leon powstrzymany przez Georga Grozera! Walka o mistrzostwo Polski trwa. Zawiercie lepsze od Lublina

Początek spotkanie był bardzo wyrównany i od razu można było dostrzec, że ekipa z Zawiercie nie zameldowała się na hali, aby wręczyć złote medale drużynie z Lublina. W pierwszych akcjach mecz był bardzo wyrównany, ale to gospodarze wyszli na kilka punktów przewagi. Dużą cegiełkę dołożył “nowy nabytek” - Georg Grozer, który był bardzo skuteczny przy decydujących piłkach. “Jurajscy Rycerze” niesieni dopingiem kibiców odskakiwali na coraz więcej punktów rywalom. Mimo to, goście nie spuszczali głów i cały czas próbowali skracać dystans punktowy. O zwycięstwie w pierwszej partii decydowały ostatnie akcje, Lublinianie byli bliscy odwrócenia losów tej odsłony, jednak podopieczni Michała Winiarskiego nie poddali się presji i triumfowali 25:20.

Pierwsze akcje w drugiej partii należały do zespołu Lublina. Błędy “Jurajskich Rycerzy” były rażące, ale błyskawicznie wrócili do gry doprowadzając do remisu na 10:10. To była prawdziwa wojna na parkiecie. Po kilkupunktowej przewadze jednej z drużyn po chwili scenariusz zmieniał się o 180 stopni. Zawiercie ponownie okazało się zabójczo skuteczne w końcówce, gdzie wykorzystywali nawet najmniejszy błąd rywali. Druga partia także padła łupem ekipy z Zawiercia 25:20.

Zawiercie dalej w grze! Lublin pokonany w Sosnowcu

Trzecia odsłona rozpoczęła się znowu pod dyktando ekipy z Lublina. Tym razem zespół Bottiego nie popełniał tyle błędów, co w poprzednim secie i za wszelką cenę próbowali utrzymać ogromną przewagę punktową. W pewnym momencie na tablicy wyników widniał rezultat 10:16. “Jurajscy Rycerze” nie byli w stanie zniwelować tej przewagi, a set zakończył się wynikiem 20:25. Leon i spółka nadal mieli szansę zakończyć rywalizację w trzech meczach.

Czwarta partia rozpoczęła się od ciosów z zagrywki jednej i drugiej drużyny. To była prawdziwa wojna, a nabuzowany Leon pokazywał swoją moc w ataku, natomiast zagrywką nie był w stanie zaskoczyć rywala. Po drugiej stronie siatki znakomicie zza dziewiątego metra spisywał się Miguel Tavares i "Jurajscy Rycerze" w pewnym momencie wypracowali trzy punkty przewagi. Lublin nie odpuszczał, ponieważ była to ostatnia szansa, aby zakończyć tę rywalizację w trzech meczach. Podopieczni Bottiego wrócili do gry po piekielnie mocnej zagrywce Leona. Arena Sosnowiec prawie odfrunęła w końcówce tego seta, o zwycięstwie w całym meczu decydowała walka na przewagi, w której lepiej zaprezentowali się siatkarze z Zawiercia, wygrywając 29:27.