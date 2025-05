Hejtował siatkarki i został namierzony. Sąd właśnie wydał prawomocne orzeczenie

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2023 roku, po tym jak BKS Bielsko-Biała nieoczekiwanie przegrała z niżej notowanym UNI Opole, zawodniczki pokonanej drużyny otrzymały ohydne wiadomości przez internet. Był tam stek wyzwisk i groźby zrobienia krzywdy przekazane w wyjątkowo wulgarnej formie. – Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby do drugiego człowieka pisać o zrobieniu krzywdy czy zbiorowym gwałcie – mówiła wtedy „SE” wstrząśnięta Aleksandra Jagieło, prezes BKS. – Nagromadzenie takich wulgaryzmów może wzbudzić uzasadniony niepokój. Można się naprawdę zacząć zastanawiać czy za chwilę ktoś nie będzie stał za rogiem z nożem, czekając na okazję do realizacji chorych zapowiedzi. To dlatego postanowiliśmy działać – dodała szefowa BKS.

Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił, obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu – pisała wówczas na Instagramie jedna z obrażanych siatkarek Paulina Damaske. Uderzała jak widać w nieco ironiczne tony, ale nikomu nie było do śmiechu.

Hejtera szybko namierzono

Sprawcę ostatecznie namierzono i zatrzymano w kwietniu 2024 roku. Pod koniec marca br. zapadł prawomocny wyrok. Sąd zarządził jego opublikowanie na stronach internetowych zainteresowanych organizacji.

33-letniemu oskarżonemu Konradowi Antonikowi wymierzono karę 2 lat ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Skazany ma też dwuletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych siatkarek na odległość mniejszą niż 50 m oraz zakaz kontaktowania się z nimi w sposób bezpośredni lub pośredni w tym samym okresie.

Sprawca poniósł też koszty sądowe oraz zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika w wysokości po 1200 zł na każdą z siedmiu oskarżycielek posiłkowych. Orzeczenie sadu stało się prawomocne w dniu 20 marca 2025 r.