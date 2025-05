To był naprawdę długi sezon, pełen sukcesów. Myślę, że mamy dobrego trenera (Daniele Santarelli – red.), który przy tym wszystkim sprawia, że stąpamy twardo po ziemi. Za każdym razem po kilku wielkich zwycięstwach wracamy do hali naprawdę skoncentrowane. Teraz mamy ostatni weekend sezonu, długiego sezonu i chciałybyśmy zakończyć go w najlepszy sposób. Chcemy zagrać naszą najlepszą siatkówkę i pokazać wszystko, nad czym pracowaliśmy w tym sezonie – zapowiadała Joanna Wołosz i razem z koleżankami wykonała plan.