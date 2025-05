To był naprawdę długi sezon, pełen sukcesów. Myślę, że mamy dobrego trenera, który przy tym wzystkim sprawia, że stąpamy twardo po ziemi. Za każdym razem po kilku wielkich zwycięstwach wracamy do hali naprawdę skoncentrowane. Teraz mamy ostatni weekend sezonu, długiego sezonu i chciałybyśmy zakończyć go w najlepszy sposób. Będzie ciężko, znów zmierzymy się z Mediolanem, ale w zupełnie innych rozgrywkach, bo w jednym meczu. Jesteśmy naprawdę skoncentrowane, chcemy zagrać naszą najlepszą siatkówkę i pokazać wszystko, nad czym pracowaliśmy w tym sezonie – skomentowała Joanna Wołosz.