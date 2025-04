Tomasz Fornal z niecodzienną deklaracją! Ważne słowa skierowane do Nikoli Grbicia. “Kocham to robić”

Urszula Figwer swoja przygodę ze sportem zaczynała od siatkówki. Urodzona w Inwałdzie zawodniczka występowała w zespole Beskidu Andrychów i radziła sobie na tyle dobrze, że trafiła do reprezentacji Polski. Choć wystąpiła w niej w tylko 23 spotkaniach w latach 1949-1952, to sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy w Pradze w 1949 roku oraz wicemistrzostwo świata w 1952 roku w Moskwie! W późniejszych latach Figwer postanowiła skupić się na lekkoatletyce – jej koronną konkurencją był rzut oszczepem, ale startowała również w pchnięciu kulą. W pierwszej z tych konkurencji trzykrotnie zostawała mistrzynią Polski (1955, 1959, 1960) oraz wielokrotnie stawała na niższych stopniach podium. W pchnięciu kulą również zdobyła wiele medali, ale na otwartym obiekcie nigdy nie została mistrzynią kraju. Udało się jej to za to w rywalizacji halowej w 1955 roku. W rzucie oszczepem kilkukrotnie poprawiała rekord Polski – od 51,18 m w 1955 roku, do 57,77 m w 1960 roku. Jej rekord został pobity dopiero 7 lat później przez Danielę Jaworską.

W lekkoatletyce Urszula Figwer nie tylko świetnie spisywała się w kraju, ale również za granicą. Dwukrotnie startowała w igrzyskach olimpijskich, choć nie miała wówczas zbyt wiele szczęścia – na igrzyskach w Melbourne w 1956 roku zmagała się z chorobą i zajęła 6. miejsce, natomiast w 1960 roku w Rzymie w pierwszym rzucie finałowym doznała kontuzji łokcia, ostatecznie zajmując 5. lokatę. Na mistrzostwach Europy w 1958 roku również nie zdołała zdobyć medalu, plasując się na 6. miejscu. Rok później miała jednak więcej powodów do zadowolenia, zdobywając srebrny medal podczas pierwszej edycji letniej uniwersjady w Turynie.

Po zakończeniu kariery pracowała na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W czerwcu 2023 roku została wyróżniona przez Uniwersytet Jagielloński medalem Kalos Kagathos, jednak z powodu złego stanu zdrowia nie odebrała nagrody osobiście. Jak podało Radio Andrychów, Urszula Figwer zmarła 21 kwietnia 2025 roku w wieku 94 lat.