Piąta lokata Zaksy nie jest szczytem marzeń, niemniej oznacza możliwość występów w europejskich pucharach (trzeci co do ważności Puchar Challenge) w kolejnej edycji. Taką szansę straciła tym samym Resovia, przegrywając na wszystkich frontach w tym sezonie. Rzeszowianie wylecieli poza strefę medalową PlusLigi, przegrali w finale Pucharu CEV i nie walczyli w finałowym turnieju Pucharu Polski. Szósta pozycja to klapa na całej linii, siatkarze z Podkarpacia zaliczyli wybitnie nieudany rok, o którym będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Natomiast klub z Kędzierzyna zakończył rozgrywki na piątym miejscu, co jest sporym skokiem z 10. lokaty w ubiegłym, kompletnie nieudanym z wielu powodów sezonie. W rundzie zasadniczej kędzierzynianie wygrali 21 z 30 spotkań. Pokonali prawie wszystkich rywali co najmniej raz, a nie udało im się wygrać ani jednego spotkania jedynie z Projektem Warszawa i Aluronem Zawiercie, czyli półfinalistami PlusLigi.

Statystyki Kurka robią wrażenie

Kurek rozegrał w obecnym sezonie PlusLigi 24 mecze w barwach Zaksy Kędzierzyn, zaliczył 404 pkt (średnia 16,8 pkt) przy 54-procentowej skuteczności ataku. To bardzo dobre statystyki, które "nakręcał" zwłaszcza od początku tego roku, pozostając w znakomitej formie.

Ten mecz, tak jak cały sezon był gdzieś takim falowaniem i nie potrafiliśmy bardzo długo utrzymać naszej stabilnej, dobrej gry. Gratulacje dla wszystkich chłopaków za ten sezon, cieszę się, że w zdrowiu dojechaliśmy do końca. Bardzo miło było się pożegnać tym meczem właśnie w Kędzierzynie – powiedział w Polsacie Sport Bartosz Kurek po ostatnim meczu sezonu ligowego.

Kurek odniósł się też do powrotu do polskiej ligi, bo przecież poprzednie cztery lata spędził w lidze japońskiej. Zresztą, nieoficjalnie wiadomo, że ma tam wrócić po rocznej przygodzie w kraju.

– Na początku powrót był bardzo długo wyczekany, bo musiałem swoje odsiedzieć w domu i poczekać na możliwość grania – powiedział Kurek, odnosząc się do kontuzji oka, jakiej doznał w pierwszym meczu i półtoramiesięcznej przerwy. – Ale później to już była czysta przyjemność, naprawdę. Myślę, że zawodnicy, którzy się wahają czy zastanawiają, myślę, że nie ma takich, jest ich bardzo mało, to codziennie praktycznie w telewizji dostają znakomitą reklamę siatkówki i Polski. I myślę, że każdy zawodnik, który tu przyjedzie, na pewno się rozwinie sportowo, ale też przeżyje swoje najlepsze chwile na boisku – podkreślił doświadczony zawodnik, który nie omieszkał podziękować kędzierzyńskiej publiczności.

Muszę przyznać, że to jest jedna rzecz, której wcześniej podczas mojego pierwszego pobytu w Kędzierzynie, kiedy byłem bardzo młodym zawodnikiem, troszkę nie doceniałem. Ale teraz widzę, że ta społeczność kibicowska, ci ludzie dopingujący, przychodzący na mecze, to jest największa siła Kędzierzyna i naprawdę przyjemnie dla nich wykonywać swoją pracę. Dzisiaj rzeczywiście przez chwilę można było się poczuć jak na meczu o trochę wyższą stawkę – stwierdził Kurek.

Kurek czeka na decyzje Nikoli Grbicia

Wybitny gracz żegna się z Zaksą i PlusLigą, ale przecież niebawem kibice powinni go znowu oglądać w akcji w reprezentacji Polski. Został powołany przez selekcjonera Nikolę Grbicia na sezon 2025 i wciąż – po 18 latach w kadrze! – ma ochotę powalczyć o miejsce w drużynie narodowej.

– Jestem do dyspozycji, ufam trenerowi, że zrobi to, co dla mnie najlepsze, żebym był w jak najlepszej dyspozycji. Co do niego i do całego naszego sztabu mam pewność, że swoją pracę wykonają bardzo dobrze. Będzie trochę czasu na odpoczynek i mam nadzieję, że zbliżający się sezon kadrowy będzie obfitował w mecze zacięte, wyrównane, ale na końcu zwycięskie dla nas – podsumował Bartosz Kurek.