i Autor: Piotr Sumara/PlusLiga Siatkarze Projektu Warszawa

Ważne wieści dla fanów

Wiemy, co z meczami PlusLigi w dniu żałoby narodowej. Ważna informacja dla kibiców!

W całej Polsce na sobotę ogłoszona została żałoba narodowa. W dniu pogrzebu papieża Franciszka nie będzie hucznych imprez, a te, które się odbędą zobowiązane są do godnego do okoliczności przebiegu. Pojawiły się ważne informacje w sprawie meczów siatkarskiej ekstraklasy. To może być bardzo ważna informacja dla kibiców.