Jest to na pewno trudna sytuacja, ale udało mi się odnaleźć na boisku. Chłopaki bardzo mnie wspierali, za co im bardzo dziękuję. I chciałbym podziękować Łukaszowi Kaczmarkowi, który zawsze mi pomaga na treningach. I ten gest ze statuetką MVP, bardzo mu chcę za to podziękować. Ale najważniejsze, cieszę się, że wygraliśmy dzisiaj to spotkanie, bo przedłużamy naszą szansę o złoty medal mistrzostw Polski. Oraz najważniejsze jest dla mnie teraz, żeby Kuba Popiwczak wrócił do zdrowia – podsumował Jakub Jurczyk.