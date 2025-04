Walczą o nowe przepisy w olimpijskiej siatkówce

Walka o zwiększenie liczebności graczy w halowej siatkówce na IO trwa od lat i władze Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) nie mogą wywalczyć w MKOl, by na igrzyskach każda drużyna liczyła 14 osób jak w innych międzynarodowych imprezach, takich jak MŚ, ME czy Liga Narodów. Na ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu doszło do kuriozalnych przypadków, po tym jak w 2024 roku FIVB zmieniła zasady kompletowania ekip na turniej olimpijski. Zamiast dotychczasowych 12 zawodników reprezentacje mogły co prawda liczyć 13, ale trzynasty gracz był wyłącznie rezerwowym na wypadek kontuzji i formalnie mógł nawet nie dostać medalu. To wywołało sporo nieporozumień i nikt tak naprawdę nie był zadowolony z tego kompromisu.

Nowe władze FIVB z wybranym w listopadzie 2024 prezydentem Fabio Azevedo obiecywały, że zmienią ten stan rzeczy w porozumieniu z MKOl. Pytanie brzmi czy na IO 2028 w Los Angeles reprezentacje doczekają się takiego traktowania jak w innych najważniejszych zawodach siatkarskich na świecie. Strona polska na razie ma nadzieję, że dokument pokazany przez MKOl ma jedynie charakter wstępny.

Choć można też dodać, że w innych dyscyplinach sportu zapadają już konkretne decyzje, mimo że do igrzysk w LA pozostało jeszcze trzy i pół roku. Przykładem może być koszykówka 3x3, w której liczbę uczestniczących drużyn zwiększono z 8 do 12. To oznacza, że zamiast 32 graczy (po 4 na drużynę) w turnieju wystąpi o 16 więcej. W siatkówce chodziłoby natomiast o zwiększenie liczby uczestników o 24 osoby.

– Nie wiem, czy dokument z MKOl to ostateczne rozwiązanie – powiedział niedawno „SE” Nikola Grbić, który wielokrotnie ostro krytykował dotychczasowe reguły. – Kiedy rozmawiałem z Azevedo, powiedział mi, że to będzie jego główny cel, aby zwiększyć liczbę zawodników na igrzyskach. Nie sądzę, by to była już zamknięta sprawa. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, by zmienić ten przepis.

Prezes Świderski też chce zmiany reguł

– Chcieliśmy i chcemy go zmienić – zapewnia „SE” Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Niedawno została wybrana nowa szefowa MKOl Kirsty Coventry, więc na pewno potrzebuje jeszcze czasu, żeby się wdrożyć. Wiele mocnych federacji chciałoby, żeby ta zmiana nastąpiła – dodaje sternik polskiej siatkówki i wskazuje, że czternastoosobowe składy na igrzyska to niejedyne rozważane w siatkarskich gremiach propozycje.

